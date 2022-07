ATP Amburgo 2022, Fabio Fognini piega Aljaz Bedene e va agli ottavi contro Karen Khachanov (Di martedì 19 luglio 2022) Il torneo Hamburg European Open 2022 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Amburgo, in Germania, vede il successo di Fabio Fognini, che batte lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) in due ore e mezza di gioco. Per l’azzurro agli ottavi la sfida con il russo Karen Khachanov. Nel primo set Fognini deve fronteggiare subito un break point ai vantaggi del game d’apertura, ma lo annulla. L’azzurro poi è abile, alla prima occasione utile, a centrare lo strappo ai vantaggi del sesto gioco, scappando sul 4-2. Lo sloveno non riesce a procurarsi occasioni di rientro e Fognini al primo set point chiude sul 6-3 in 42 minuti. Nella seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Il torneo Hamburg European Opendi tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Germania, vede il successo di, che batte lo slovenocon il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (5) in due ore e mezza di gioco. Per l’azzurrola sfida con il russo. Nel primo setdeve fronteggiare subito un break point ai vantaggi del game d’apertura, ma lo annulla. L’azzurro poi è abile, alla prima occasione utile, a centrare lo strappo ai vantaggi del sesto gioco, scappando sul 4-2. Lo sloveno non riesce a procurarsi occasioni di rientro eal primo set point chiude sul 6-3 in 42 minuti. Nella seconda ...

Pubblicità

sportface2016 : #HamburgOpen | #Fognini vince la lotta con #Bedene: #Carreno ferma #Nardi - livetennisit : ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Fabio Fognini avanza in Germania. Fuori Luca Nardi che perde netto. Male Lorenzo… - vfishkia : Fognini batte lo sloveno Bedene al primo turno sulla terra rossa di Amburgo. Non vinceva in un torneo ATP dal 22 maggio, al Roland Garros - TuttocalcioS : Che brutto #Sonego ????! È crisi nera per l'azzurro che perde nell'ATP 250 di Gstaad 2-0 contro Varillas ????. Niente h… - zazoomblog : LIVE Nardi-Carreno Busta 2-6 1-6 ATP Amburgo in DIRETTA: lo spagnolo è più forte e vola al secondo turno! Rimandata… -