Atletica | Filippo Tortu | “Importante vincere la batteria per essere testa di serie e inseguire la finale”

Filippo Tortu ha vinto la propria batteria dei 200 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 si è distinto sulla pista di Eugene (Oregon, USA), interpretando brillantemente il mezzo giro di pista e tagliando il tragurdo con il convincente tempo di 20.18. L'azzurro ha staccato il biglietto per la semifinale di domani e ha tutte le carte in regola per cercare l'accesso all'atto conclusivo, dopo che tre anni fa raggiunse l'obiettivo sui 100 metri ai Mondiali di Doha. Filippo Tortu ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: "Sono stato molto lucido durante tutta la gara, in call-room ho saputo che sarebbero mancati due atleti e ho capito che sarebbe stata una bellla opportunità ma andava centrata e non è mai una cosa ..."

