Amici 20 | Sangiovanni | “Giulia Stabile? Per noi è difficile vivere una storia normale ma…”

Sangiovanni si è raccontato ai microfoni de Il Corriere della Sera. Il suo vero nome è Giovanni Damian, soprannominato "Sangiovanni" perché in passato gli hanno sempre detto di non avere la faccia da bravo ragazzo. La sua vita è cambiata grazie ad Amici, il talent che gli ha permesso di sfondare nel mondo della musica. Da lì il successo è stato immediato: i suoi singoli hanno ottenuto 21 dischi di platino e 5 dischi d'oro. E' programmato per Ottobre il tour che lo porterà tra Roma e Milano. Classe 2003, quindi fa parte della famosa "Generazione Z", Sangiovanni a tal proposito ha detto: La nostra è la generazione della determinazione, dell'accoglienza, della fluidità, siamo ragazzi che vogliono creare nuove cose, che vogliono entrare nel mondo degli adulti e poterci lavorare insieme. È bello vedere che i giovani di ...

