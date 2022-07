Ultime Notizie Roma del 18-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in tempi inaffidabili Salvini Berlusconi dopo un incontro nella villa del leader di Forza Italia in Sardegna liquidano i 5 Stelle le minacce ultimatum di Conte confermano la rottura del patto di fiducia e richiamato giovedì da draghi alla base delle sue dimissioni e per un leader di lega e Forza Italia rinviata oggi L’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 stelle con Conte Intanto hanno superato quota 1000 alle firme dei sindaci delle città italiane la lettera che invita draghi a restare a Palazzo Chigi per garantire stabilità dell’Italia fino alla scadenza naturale della legislatura l’aumento delle temperature sta causando enormi danni alle coltivazioni bruciando fino al 70% dei raccolti da nord a sud dell’Italia ...