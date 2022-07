Trenord, 50 treni soppressi da oggi a giovedì: “Per il caldo eccezionale” (Di lunedì 18 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Parte da oggi, lunedì 18 luglio, il piano con almeno 50 treni soppressi (solo su Ferrovienord) fino a giovedì 21 luglio compresi. Ad annunciarlo è Trenord che già da sabato ha pubblicato l’elenco delle corse saltate “per garantire manutenzione straordinaria ai convogli” e annuncia “composizioni ridotte”. treni soppressi sulla Milano – Saronno da oggi Anche ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 18 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Parte da, lunedì 18 luglio, il piano con almeno 50(solo su Ferrovienord) fino a21 luglio compresi. Ad annunciarlo èche già da sabato ha pubblicato l’elenco delle corse saltate “per garantire manutenzione straordinaria ai convogli” e annuncia “composizioni ridotte”.sulla Milano – Saronno daAnche ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

dont_dodrugs_1 : ma se i treni non ci sono io da lecco a colico come cazzo ci arrivo? volando? no trenord spiegami come cazzo faccio perchè qua io non lo so - diegocastronov3 : Se solo trenord mettesse nel rispettare gli orari dei treni la stessa solerzia che usa per garantire i 13 gradi int… - wwgxia : io sono incazzatissima per trenord ma porcodio una cosa la sanno fare? no manco quella, metà dei treni cancellati ma dio cane - ParliamoDiNews : Treni soppressi dal 18 luglio, Trenord: `Manutenzione`. O manca personale? #Ferrovienord #trenisoppressi #Trenord… -