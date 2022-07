Torino, Lo Russo in piazza per Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo avere promosso con il sindaco di Firenze Dario Nardella una lettera aperta, sottoscritta da oltre mille primi cittadini, a sostegno di Mario Draghi, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo parteciperà alla manifestazione pro premier prevista per questa sera e organizzata dai Radicali. “Mi pare assolutamente scontata la mia presenza e il mio sostegno al presidio di questa sera. È una ulteriore forma di sostegno a questo esecutivo”, ha spiegato, a margine della firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e la Compagnia di San Paolo. “La raccolta firme che abbiamo promosso sul documento dei sindaci – continua Lo Russo – sta andando oltre le nostre attese, continuiamo a ricevere decine e decine di adesioni da tutta Italia ogni ora e questo dimostra in maniera molto chiara qual è la volontà ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo avere promosso con il sindaco di Firenze Dario Nardella una lettera aperta, sottoscritta da oltre mille primi cittadini, a sostegno di Mario, il sindaco diStefano Loparteciperà alla manifestazione pro premier prevista per questa sera e organizzata dai Radicali. “Mi pare assolutamente scontata la mia presenza e il mio sostegno al presidio di questa sera. È una ulteriore forma di sostegno a questo esecutivo”, ha spiegato, a margine della firma del protocollo d’intesa tra il Comune die la Compagnia di San Paolo. “La raccolta firme che abbiamo promosso sul documento dei sindaci – continua Lo– sta andando oltre le nostre attese, continuiamo a ricevere decine e decine di adesioni da tutta Italia ogni ora e questo dimostra in maniera molto chiara qual è la volontà ...

