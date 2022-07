Terrorismo | la ' Leonessa dell' Isis' condannata a 3 anni e 4 mesi

Pubblicità

TV7Benevento : Terrorismo: gup Milano, reato riqualificato, 3 anni e 4 mesi per 'Leonessa dell'Isis' - -

... in chat arruolava ragazzine da far sposare ai jihadisti Bleona Tafallari , arrestata lo scorso 17 novembre con l'accusa diinternazionale, era stata ribattezzata la 'dell' Isis '...... la ventenne nata in Kosovo ma domiciliata a Milano, ribattezzata la "dell'Isis" arrestata lo scorso 17 novembre nel capoluogo lombardo perinternazionale. Lo ha deciso, al ...Terrorismo, condannata Bleona Tafallari. Il gup di Milano, Livio Cristofano, ha disposto una pena di tre anni e quattro mesi per la ventenne, nata in Kosovo ma residente nel ...