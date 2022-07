Scoperto un buco nero 'dormiente' nella Grande Nube di Magellano - Esteri - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) Il buco nero VFTS 243 con la stella massiccia compagna Roma, 18 luglio 2022 - Un buco nero 'dormiente' è stato individuato nella vicina galassia la Grande Nube di Magellano. VFTS 243 è il suo nome ed ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) IlVFTS 243 con la stella massiccia compagna Roma, 18 luglio 2022 - Un' è stato individuatovicina galassia ladi. VFTS 243 è il suo nome ed ...

Pubblicità

sailorfedelive : RT @ASI_spazio: È candidato a essere il primo buco nero di massa stellare ‘dormiente’ identificato al di fuori della Via Lattea; scoperto n… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: È candidato a essere il primo buco nero di massa stellare ‘dormiente’ identificato al di fuori della Via Lattea; scoperto n… - vedanama : RT @ASI_spazio: È candidato a essere il primo buco nero di massa stellare ‘dormiente’ identificato al di fuori della Via Lattea; scoperto n… - ASI_spazio : È candidato a essere il primo buco nero di massa stellare ‘dormiente’ identificato al di fuori della Via Lattea; sc… - catulloz : @scyiew scoperto nuovo buco nero a 0 anni luce dalla terra! -