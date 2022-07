Pimenta a Torino, De Ligt - Bayern ai dettagli: in serata l'olandese a Monaco (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ingresso alla fase ultima della trattativa tra Bayern Monaco e Juventus per De Ligt viene sancito dall'arrivo a Torino di Rafaela Pimenta, l'avvocatessa brasiliana che cura gli interessi del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 luglio 2022) L'ingresso alla fase ultima della trattativa trae Juventus per Deviene sancito dall'arrivo adi Rafaela, l'avvocatessa brasiliana che cura gli interessi del ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta appena rientrata a Torino: battute finali della trattativa tra #Juventus e #Bayern per #DeLigt ?? #calciomercato - GiovaAlbanese : #Pogba lascia l'aeroporto di Torino e saluta i tifosi: 'Andiamo, andiamo'. Con lui Rafaela Pimenta. Ora in direzion… - sportli26181512 : Pimenta a Torino, De Ligt-Bayern ai dettagli: in serata l’olandese a Monaco: Pimenta a Torino, De Ligt-Bayern ai de… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juventus: Rafaela #Pimenta, agente di #DeLigt è a #Torino - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Pimenta a Torino, De Ligt-Bayern ai dettagli: in serata l’olandese a Monaco #calciomercato -