Pensioni 2022-2023 | ultime su quota 41 | uscita dai 62 anni e proroga Ape sociale

Il tema riforma Pensioni resta davvero caldo soprattutto ora che si parla di Crisi di Governo e le persone temono che il prossimo incontro fissato per fine luglio con i sindacati possa nuovamente saltare. Nel precedente ci si era ripromessi di riprendere il tavolo di confronto sulle tematiche previdenziali in vista della scadenza delle misure quota 102, ape sociale e opzione donna al 31/12/2022. Sono molti i lettori che in questi giorni sono intervenuti sul portale rivolgendosi a Christian Ferrari, Cgil, che è stato uno degli ultimi che abbiamo intervistato e che si è esposto post incontro Governo –sindacati del 12 luglio definendolo 'deludente'. Ecco le proposte dei nostri lettori, alcune pertinenti, altre aprono sicuramente a riflessioni ed a un confronto costruttivo, ne abbiamo selezionati ...

