“Paesaggio con stelle” la mostra antologica di Antonio Capaccio, Umbria (Di lunedì 18 luglio 2022) Antonio Capaccio davanti a un suo quadro foto Luca Fabiani 2010 Inaugurata Sabato 17 Luglio 2022 al MAD Umbria Museum la mostra antologia dell’artista Antonio Capaccio “Paesaggio con stelle” Umbria – La mostra con carattere antologico presenta un percorso di opere pittoriche che vanno dal ciclo dei ‘Cieli’, degli anni Ottanta, fino alle più recenti serie delle ‘costellazioni’ e degli ‘interni’, e all’ultimo ciclo dal titolo ‘Fuga in Egitto’. Il lavoro di Antonio Capaccio intreccia tematiche e contenuti artistici, musicali, letterari, su un pensiero che ha per centro le dinamiche dell’astrazione, l’arte come orizzonte speculativo e filosofico, la ricerca della maestria attraverso la ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 luglio 2022)davanti a un suo quadro foto Luca Fabiani 2010 Inaugurata Sabato 17 Luglio 2022 al MADMuseum laantologia dell’artistacon– Lacon carattere antologico presenta un percorso di opere pittoriche che vanno dal ciclo dei ‘Cieli’, degli anni Ottanta, fino alle più recenti serie delle ‘costellazioni’ e degli ‘interni’, e all’ultimo ciclo dal titolo ‘Fuga in Egitto’. Il lavoro diintreccia tematiche e contenuti artistici, musicali, letterari, su un pensiero che ha per centro le dinamiche dell’astrazione, l’arte come orizzonte speculativo e filosofico, la ricerca della maestria attraverso la ...

