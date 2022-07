Migranti, Lampedusa implode. Tra Ong, barche e barchini, l’isola presa d’assalto da 840 arrivi in 48 ore (Di lunedì 18 luglio 2022) Migranti, Lampedusa è sul punto di esplodere. E non da oggi. Le motovedette fanno la spola col porto per trasbordare gli extracomunitari che intercettano al largo dell’isola, nella morsa di sbarchi, accoglienza e ricollocazioni continue. E non che la situazione vada meglio altrove… Le nostre coste sono allo stremo: e per quanto la macchina dell’ospitalità sia abituata ad oliare i suoi ingranaggi, il meccanismo scricchiola e i protocolli diventano carta straccia a fronte di una richiesta che supera drammaticamente la possibilità dell’offerta. Come nell’hotspot di Lampedusa, per l’appunto, dove il viavai dei trasferimenti non conosce sosta. Migranti, Lampedusa presa d’assalto: arrivano in 840 in 48 ore Parlare ormai di sbarchi a raffica a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022)è sul punto di esplodere. E non da oggi. Le motovedette fanno la spola col porto per trasbordare gli extracomunitari che intercettano al largo del, nella morsa di sbarchi, accoglienza e ricollocazioni continue. E non che la situazione vada meglio altrove… Le nostre coste sono allo stremo: e per quanto la macchina dell’ospitalità sia abituata ad oliare i suoi ingranaggi, il meccanismo scricchiola e i protocolli diventano carta straccia a fronte di una richiesta che supera drammaticamente la possibilità dell’offerta. Come nell’hotspot di, per l’appunto, dove il viavai dei trasferimenti non conosce sosta.: arrivano in 840 in 48 ore Parlare ormai di sbarchi a raffica a ...

Pubblicità

LegaSalvini : SBARCHI SENZA SOSTA E LAMPEDUSA AL COLLASSO: 840 MIGRANTI SULL'ISOLA IN 48 ORE - LegaSalvini : CIRCA 800 MIGRANTI SBARCATI IN DUE GIORNI A LAMPEDUSA - bartolopietro1 : L'ho detto a @LaStampa ieri e l'ho ribadito anche all'@Adnkronos dopo l'ennesimo caso di sovraffollamento all'hotsp… - Adriano07883742 : RT @SecolodItalia1: Migranti, Lampedusa implode. Tra Ong, barche e barchini, l’isola presa d’assalto da 840 arrivi in 48 ore - SecolodItalia1 : Migranti, Lampedusa implode. Tra Ong, barche e barchini, l’isola presa d’assalto da 840 arrivi in 48 ore… -