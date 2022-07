Meloni “Arriverà giorno in cui Pd dovrà fare i conti con italianI” (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, Arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italianI”. Così su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono,presto ilin cui dovrannocol giudizio degli”. Così su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

