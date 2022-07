Luni | ex poliziotto muore a 69 anni con lo scooter contro un' auto - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 18 luglio 2022) Incidenti stradali(La Spezia), 18 luglio 2022 - Un uomo di 69, un ex, è morto in un incidente stradale sull'Aurelia a, a poche centinaia di metri dal confine con la Toscana.

Incidenti stradali(La Spezia), 18 luglio 2022 - Un uomo di 69 anni, un ex, è morto in un incidente stradale sull'Aurelia a, a poche centinaia di metri dal confine con la Toscana. La vittima, classe 1953, era residente a Santo Stefano Magra . Dalle prime ...