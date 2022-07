Luigi de Magistris in Valle Caudina per raccontare la sua Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo gli eventi di apertura della kermesse, che hanno riscosso grande successo, il Festival itinerante della Cittàentra nel vivo. Mercoledì si parte con il primo spazio dedicato agli incontri e a fare tappa in Irpinia, a Cervinara, sarà l’ex primo cittadino diDe. Grande attesa e fermento per un’ospite d’eccezione che presenterà il suo libro “Attraverso– 10 anni di passione”, edizioni Marotta&Cafiero. Nel libro, attraverso numerose fotografie e racconti, saranno ripercorsi i pezzi di un decennio di storia di(2011 al 2021), ovvero i 10 anni dell’era de. L’ex sindaco nel suo volume tocca diversi argomenti per spiegare come la città partenopea è mutata nel ...