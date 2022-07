LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Navarria ai quarti nella spada! Isola out (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38: Peccato! Tocca Zhu e si qualifica per i quarti di finale: 9-8 per la cinese che avanza nel tabellone. Fuori la prima azzurra 14.37: Doppia stoccata: 10-10, minuto supplementare, priorità Isola 14.34: Pareggia Isola a 10? dalla fine: 8-8 14.34: Colpo doppio: 7-8 14.33: La stoccata di Zhu sull’avanzamento di Isola, 6-7 14.33: Sembra tutto pronto per riprendere 14.32: E’ uscita di scena la coreana Choi, numero uno del tabellone, battuta 9-15 da Ndolo 14.31: Ancora tutto fermo nella pedana rossa dove è in programma l’assalto tra Isola e Zhu che sono sul 6-6 14.28 MARA Navarria AI quarti! 14-9 all’ungherese Kun, le azzurre viaggiano forte! 6-6. Due stoccate di fila della ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38: Peccato! Tocca Zhu e si qualifica per idi finale: 9-8 per la cinese che avanza nel tabellone. Fuori la prima azzurra 14.37: Doppia stoccata: 10-10, minuto supplementare, priorità14.34: Pareggiaa 10? dalla fine: 8-8 14.34: Colpo doppio: 7-8 14.33: La stoccata di Zhu sull’avanzamento di, 6-7 14.33: Sembra tutto pronto per riprendere 14.32: E’ uscita di scena la coreana Choi, numero uno del tabellone, battuta 9-15 da Ndolo 14.31: Ancora tutto fermopedana rossa dove è in programma l’assalto trae Zhu che sono sul 6-6 14.28 MARAAI! 14-9 all’ungherese Kun, le azzurre viaggiano forte! 6-6. Due stoccate di fila della ...

