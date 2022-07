LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Isola, Fiamingo e Navarria agli ottavi nella spada, fuori Santucci! Adesso è il turno degli sciabolatori (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 La coreana Choi, grande favorita, ha battuto a fatica l’argentina Di Tello per 15-13. 15-10 Jacques Andre Coquin. La francese vince l’assalto, eliminata l’azzurra. 13-10. Bellissima stoccata di Santuccio in situazione difensiva. È sotto Alberta Santuccio per 13-9 a 1’20” dal termine. 15-9 Fiamingo agli ottavi! Bellissima rimonta su Kharkova dopo un inizio complesso. 14-8 Altra stoccata doppia! Match point per Fiamingo. 13-7 Colpo doppio che avvicina Fiamingo al successo. 12-6 Fiamingo! In allungo l’azzurra! Adesso la vittoria è ipotecata! 11-6 Fiamingo! Una stoccata più bella dell’altra, l’azzurra vola! 8-6 Fiamingo. Arriva la stoccata dell’ucraina dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 La coreana Choi, grande favorita, ha battuto a fatica l’argentina Di Tello per 15-13. 15-10 Jacques Andre Coquin. La francese vince l’assalto, eliminata l’azzurra. 13-10. Bellissima stoccata di Santuccio in situazione difensiva. È sotto Alberta Santuccio per 13-9 a 1’20” dal termine. 15-9! Bellissima rimonta su Kharkova dopo un inizio complesso. 14-8 Altra stoccata doppia! Match point per. 13-7 Colpo doppio che avvicinaal successo. 12-6! In allungo l’azzurra!la vittoria è ipotecata! 11-6! Una stoccata più bella dell’altra, l’azzurra vola! 8-6. Arriva la stoccata dell’ucraina dopo ...

