"L'Italia è Africa": colonizzati dagli immigrati, cosa sta succedendo in Valcuvia (Di lunedì 18 luglio 2022) Normale in Italia. Perché l'Italia non c'è più, esiste come mera indicazione geografica, questo si. Ma come anima non c'è più, è un corpaccio morto. La tensione morale per difendere qualcosa di ereditato dai nostri padri dove se n'è andata? 1. Una notizia rimbalza dalla Valcuvia, provincia di Varese, a un passo dalla Svizzera, e si può sintetizzare così: è stato fondato tra i magnifici boschi di quelle terre un reame europeo del Marocco, la cui economia si basa sulla droga, mentre l'ordine e l'autorità sono esercitati con la frusta, i proiettili e la tortura. Le cronache di siti e giornali locali traboccano di particolari. Titolo di Luino-notizie: "Boschi della Valcuvia: arrestati tre magrebini per spaccio di droga, rapina e torture". Sommario: «Due uomini vittime, legati ad alberi e torturati: in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Normale in. Perché l'non c'è più, esiste come mera indicazione geografica, questo si. Ma come anima non c'è più, è un corpaccio morto. La tensione morale per difendere qualdi ereditato dai nostri padri dove se n'è andata? 1. Una notizia rimbalza dalla, provincia di Varese, a un passo dalla Svizzera, e si può sintetizzare così: è stato fondato tra i magnifici boschi di quelle terre un reame europeo del Marocco, la cui economia si basa sulla droga, mentre l'ordine e l'autorità sono esercitati con la frusta, i proiettili e la tortura. Le cronache di siti e giornali locali traboccano di particolari. Titolo di Luino-notizie: "Boschi della: arrestati tre magrebini per spaccio di droga, rapina e torture". Sommario: «Due uomini vittime, legati ad alberi e torturati: in un ...

