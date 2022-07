L’effetto del crollo delle criptovalute anche sulle assunzioni e sui licenziamenti (Di lunedì 18 luglio 2022) Non siamo al minimo storico, ma poco ci manca. La crisi delle criptovalute e del loro valore prosegue inarrestabile da alcuni mesi. Chi ha acquistato uno o più coin virtuali nel corso dell’ultimo anno e mezzo, ha visto il proprio investimento – all’interno di questo mercato che prometteva di essere fruttuoso, ma con tutti i rischi di un investimento volubile – andare disperso. Sono pochi, infatti, i “fortunati” che sono riusciti a guadagnare con il picco delle quotazioni, mentre sono in molti coloro i quali si trovano – almeno per il momento – nelle condizioni di non poter vendere per non andare in perdita (nella speranza che, prima o poi, il valore torni sopra la soglia di galleggiamento). E tutta questa incertezza ha fermato gli investimenti di alcune aziende che si occupano di valute digitali. E i riflessi secondari (rispetto a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 luglio 2022) Non siamo al minimo storico, ma poco ci manca. La crisie del loro valore prosegue inarrestabile da alcuni mesi. Chi ha acquistato uno o più coin virtuali nel corso dell’ultimo anno e mezzo, ha visto il proprio investimento – all’interno di questo mercato che prometteva di essere fruttuoso, ma con tutti i rischi di un investimento volubile – andare disperso. Sono pochi, infatti, i “fortunati” che sono riusciti a guadagnare con il piccoquotazioni, mentre sono in molti coloro i quali si trovano – almeno per il momento – nelle condizioni di non poter vendere per non andare in perdita (nella speranza che, prima o poi, il valore torni sopra la soglia di galleggiamento). E tutta questa incertezza ha fermato gli investimenti di alcune aziende che si occupano di valute digitali. E i riflessi secondari (rispetto a ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Ci sarà un intervento entro luglio per mitigare l'effetto dell'aumento del prezzo dell'en… - _Nico_Piro_ : Obiettivo raggiunto con l'effetto 'collaterale' di creare le condizioni per una sanguinosa guerra civile e la trasf… - lupecchioli : Da qui la crescita nella società, registrabile a partire dagli anni '90, dell'affermarsi del pensiero magico-infant… - tunneldisco : RT @Rrahmanerica: Chi mi conosce sa che Dybala non è uno che mi entusiasma ma sarebbe stato sicuramente un grande colpo. Spero solo che non… - Gigipannone : RT @Rrahmanerica: Chi mi conosce sa che Dybala non è uno che mi entusiasma ma sarebbe stato sicuramente un grande colpo. Spero solo che non… -