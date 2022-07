La realtà aumentata per la sostituzione del ginocchio: la prima volta in Campania (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBattipaglia (Sa) – La chirurgia ortopedica guarda al futuro e non potrà più voltarsi indietro. Per la prima volta in Campania è stata utilizzata una rivoluzionaria tecnica chirurgica, basata sull’utilizzo della realtà aumentata, per effettuare interventi di artroplastica di ginocchio. Il professor Donato Notarfrancesco, presso la clinica “Salus” di Battipaglia, ha infatti eseguito due interventi chirurgici ultramoderni su altrettanti pazienti (due donne rispettivamente di 67 anni e 72 anni) afflitti da annosi e quasi irreversibili problemi alle ginocchia. Il chirurgo salernitano ha operato le due pazienti con l’ausilio di un visore (smart glass NextAR) attraverso cui aveva a disposizione informazioni dettagliatissime sull’intervento da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBattipaglia (Sa) – La chirurgia ortopedica guarda al futuro e non potrà piùrsi indietro. Per lainè stata utilizzata una rivoluzionaria tecnica chirurgica, basata sull’utilizzo della, per effettuare interventi di artroplastica di. Il professor Donato Notarfrancesco, presso la clinica “Salus” di Battipaglia, ha infatti eseguito due interventi chirurgici ultramoderni su altrettanti pazienti (due donne rispettivamente di 67 anni e 72 anni) afflitti da annosi e quasi irreversibili problemi alle ginocchia. Il chirurgo salernitano ha operato le due pazienti con l’ausilio di un visore (smart glass NextAR) attraverso cui aveva a disposizione informazioni dettagliatissime sull’intervento da ...

