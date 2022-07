Jeep protagonista agli "Xmasters"

Pubblicità

ClubAlfaIt : #Jeep sarà protagonista degli Xmasters 2022 con la sua gamma 4xe #JeepCompass #JeepGrandCherokee #JeepRenegade -

I modelli, dunque, spiccheranno in un contesto in cui il rispetto dell'ambiente saràassoluto. Per XMasters, infatti, la salvaguardia del mare e delle spiagge rappresenta una ...I modelli, dunque, spiccheranno in un contesto in cui il rispetto dell'ambiente saràassoluto. Per XMasters, infatti, la salvaguardia del mare e delle spiagge rappresenta una ...Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore le prime foto senza veli del futuro Jeep B-SUV che è stato immortalato in strada. Ecco quando potrebbe debuttare esattamente Jeep B-SUV. Secondo le prime i ...Prezzi inferiori a quelli della Renegade PHEV ma anche prestazioni in linea con il suo posizionamento, da segmento B. Jeep B-SUV, la futura Renegade elettrica arriverà nel 2023. Il nome del modello no ...