Introbio Lecco | schiacciato da macchinario | muore operaio

commenta Un 58enne, di origine straniere, ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un'azienda edile di, nel Lecchese. L'uomo aveva appena iniziato il turno quando, per cause da chiarire, è stato schiacciato da un macchinario. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato con l'elisoccorso in ...È morto all'ospedale Manzoni diun operario di 58 anni rimasto schiacciato in mattinata in un'azienda edile di). Aveva appena iniziato il turno di lavoro, quando - per cause su cui indagano i carabinieri - è stato travolto da un mezzo in movimento. Subito soccorso dai colleghi, è stato ...L'uomo è morto in ospedale per i traumi rimediati al torace. Aperta un'inchiesta, in corso indagini dell'Ats sui provvedimenti di sicurezza adottati.