Intelligenza artificiale: quale ruolo giocheranno i droni automatizzati? (Di lunedì 18 luglio 2022) Attualmente i droni stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella vita di ogni giorno, vengono utilizzati spesso per l'intrattenimento, per il gioco o per le riprese foto e video, così come per svolgere importanti operazioni di controllo, di monitoraggio e di sicurezza. Tecnicamente, un drone è un aeromobile di piccole dimensioni, è dotato di quattro eliche ed è in grado di volare sfruttando una tecnologia simile a quella degli elicotteri. In genere i droni vengono progettati in maniera tale che possano essere pilotati da terra, tramite radiocomando apposito o applicazione dedicata. Tuttavia, la tecnologia ha consentito lo sviluppo di droni dotati di funzioni innovative, in grado di muoversi anche senza pilota, ovvero senza che sia necessaria la presenza di un operatore a terra per gestire e controllare ...

