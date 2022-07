Pubblicità

Agenzia askanews

Igreenet, un network diffuso in tutta Italia per raggiungere imprese, famiglie ed enti della pubblica amministrazione che vogliono abbracciare la rivoluzione green. Il network, ideato ...il progetto Igreenet, la nuova offerta per famiglie, aziende, imprese realta' agricole e pubblica amministrazione fatta da soluzioni di efficienza energetica e produzione da ... Innovatec lancia Igreenet per la sostenibilità di imprese e Pa Milano, 18 lug. (askanews) - Innovatec lancia Igreenet, un network diffuso in tutta Italia per raggiungere imprese, famiglie ed enti della ...Innovatec ha presentato il nuovo progetto Igreenet, acronimo di Innovatec Green Network, per dare un'identità omogenea all'offerta di servizi e prodotti innovativi e sostenibili ...