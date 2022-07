Incidente sul lavoro | morto un 58enne schiacciato da un macchinario

(Di lunedì 18 luglio 2022) Non ce l'ha fatto l'operaio di 58 anni rimastoda undurante il turno diin una azienda edile di Introbio, in provincia di Lecco. L'uomo, di origine straniera, è deceduto all'ospedale Manzoni di...

Pubblicità

Latina_Oggi : Sbanda e finisce fuori strada: una donna soccorsa dal 118 Incidente sulla Nettunense: rilievi della polizia locale,… - AmoBergamo : #Bergamo Incidente sul lavoro a Clusone: autotrasportatore grave al Papa Giovanni - _Nico_Piro_ : @Maurizio62 @Pontifex_it Ma anche sul vettore ucraino, gli Antonov sono cargo d'elezione per trasporti del genere n… - Giorno_Lecco : Introbio, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da un macchinario - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro nel Lecchese, operaio schiacciato da un macchinario: grave 58enne -

Nell'- secondo quanto reso noto dall'Anas - sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti.posto, tra gli svincoli di Matera Centro e Matera Sud, sono giunti anche operatori sanitari del 118 ...... finendo violentemente sull'asfalto, e sono morticolpo. Cinque persone ferite sulla Statale 16 Adriatica. Nella giornata di oggi, 18 luglio, cinque persone sono rimaste ferite in un...Il personale sanitario, una volta sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’anziano. I carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino intervenuti per i ...Enormi disagi per il traffico, per un incidente nella tarda mattinata di oggi a Ravenna sulla Ss 16, con un incidente tra un'auto Volkswagen Golf e un camion ...