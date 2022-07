Il vecchio continente senza più ossigeno: allarme disastro ambientale (Di lunedì 18 luglio 2022) I cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi il vecchio continente. Molti Paesi d’Europa stanno sopportando da giorni ondate di caldo record, incendi, siccità e temperature insopportabili. E il peggio non è ancora arrivato. A preoccupare, in alcune parti d’Europa, come in Spagna, Francia, Portogallo e Grecia, sono i vasti incendi. Disastri che rendono necessaria l’evacuazione di migliaia di persone, distruggono migliaia di ettari di boschi e riducono l’ossigeno. In Portogallo, un pilota è morto dopo che il suo aereo si è schiantato venerdì scorso durante un’operazione antincendio. E, non a caso, proprio il Portogallo è uno dei Paesi più colpito dai roghi e dal caldo estremo. Lo hanno soprannominato Apocalisse: è l’anticiclone che porta un’ondata di caldo eccezionale in Europa… Varie città da bollino rosso (Pixabay) – ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 18 luglio 2022) I cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi il. Molti Paesi d’Europa stanno sopportando da giorni ondate di caldo record, incendi, siccità e temperature insopportabili. E il peggio non è ancora arrivato. A preoccupare, in alcune parti d’Europa, come in Spagna, Francia, Portogallo e Grecia, sono i vasti incendi. Disastri che rendono necessaria l’evacuazione di migliaia di persone, distruggono migliaia di ettari di boschi e riducono l’. In Portogallo, un pilota è morto dopo che il suo aereo si è schiantato venerdì scorso durante un’operazione antincendio. E, non a caso, proprio il Portogallo è uno dei Paesi più colpito dai roghi e dal caldo estremo. Lo hanno soprannominato Apocalisse: è l’anticiclone che porta un’ondata di caldo eccezionale in Europa… Varie città da bollino rosso (Pixabay) – ...

