Il Questore di Torino sospende la licenza di bar per 10 giorni (Di lunedì 18 luglio 2022) Nella mattina di sabato 16 luglio il Questore di Torino, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha sospeso la licenza di un bar, ubicato in Torino, Corso Vercelli, sito nel quartiere Aurora, frequentato da numerosi avventori, italiani e stranieri, che rimarrà chiuso per giorni 10 decorrenti dal 16 luglio 2022.E’ il secondo locale a subire il provvedimento cautelare del Questore nel quartiere Aurora nel giro di un mese, a dimostrazione che alta è l’attenzione della Questura verso i disagi rappresentati dai residenti del quartiere.E’ stato ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico.L’esercizio si trova in una zona ove i residenti hanno presentato numerosi esposti a causa dei ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) Nella mattina di sabato 16 luglio ildi, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha sospeso ladi un bar, ubicato in, Corso Vercelli, sito nel quartiere Aurora, frequentato da numerosi avventori, italiani e stranieri, che rimarrà chiuso per10 decorrenti dal 16 luglio 2022.E’ il secondo locale a subire il provvedimento cautelare delnel quartiere Aurora nel giro di un mese, a dimostrazione che alta è l’attenzione della Questura verso i disagi rappresentati dai residenti del quartiere.E’ stato ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico.L’esercizio si trova in una zona ove i residenti hanno presentato numerosi esposti a causa dei ...

