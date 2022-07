Il gas dall’Algeria? Non basta a salvarci dalla recessione (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Quattro miliardi di metri cubi in più. Questo il quantitativo di gas che l’Algeria, ormai diventato il nostro primo fornitore, si impegna a consegnarci a partire dalle prossime settimane. Una boccata d’ossigeno per riempire gli stoccaggi e affrontare con qualche certezza in più il prossimo inverno, ma che non basterà a dare respiro alla nostra economia. Le previsioni per la fine di quest’anno e il prossimo (ma anche per il 2024) si fanno infatti più grigie ogni giorno che andiamo verso lo stop alle forniture dalla Russia. Perché il gas dall’Algeria non basterà Il primo motivo è di natura strategica. Se la Germania sta letteralmente andando a sbattere contro la sua politica del fornitore (quasi) unico – per perseguire la quale è stato impedito all’Italia di diventare hub euro-mediterraneo dell’oro blu -, con l’interruzione dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug – Quattro miliardi di metri cubi in più. Questo il quantitativo di gas che l’Algeria, ormai diventato il nostro primo fornitore, si impegna a consegnarci a partire dalle prossime settimane. Una boccata d’ossigeno per riempire gli stoccaggi e affrontare con qualche certezza in più il prossimo inverno, ma che non basterà a dare respiro alla nostra economia. Le previsioni per la fine di quest’anno e il prossimo (ma anche per il 2024) si fanno infatti più grigie ogni giorno che andiamo verso lo stop alle fornitureRussia. Perché il gasnon basterà Il primo motivo è di natura strategica. Se la Germania sta letteralmente andando a sbattere contro la sua politica del fornitore (quasi) unico – per perseguire la quale è stato impedito all’Italia di diventare hub euro-mediterraneo dell’oro blu -, con l’interruzione dei ...

borghi_claudio : Basta con 'sta Russia... prendiamo il gas dall'Algeria che sono pacifici. - alessandrodami1 : @DogoAntonio @apri_la_mente @flaminiasabate1 Visto che dal tuo tweet appare che l’Algeria non conti niente, precisi… - samualebutti : RT @RS10142533: Ultim'ora : #Gas , a Italia 4 Miliardi di metri cubi in piu' dall'Algeria . #grazieDraghi - giorgiovascotto : RT @RS10142533: Ultim'ora : #Gas , a Italia 4 Miliardi di metri cubi in piu' dall'Algeria . #grazieDraghi - luciaperiss : RT @HSkelsen: 10 miliardi di m3 cubi di gas in più dall'Algeria all'Italia, 4 dalla settimana prossima, 6 entro fine anno. -