Gavi, Pedri e Fati show: palleggi ipnotici in allenamento | VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Gavi, Pedri e Ansu Fati, tre dei talenti del Barcellona, palleggiano in allenamento, mettendo in mostra tutta la loro grande classe. Il VIDEO. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 luglio 2022)e Ansu, tre dei talenti del Barcellona,ano in, mettendo in mostra tutta la loro grande classe. Il

Pubblicità

MPalao27 : @dani7mendo Pedri Gavi Ansu Fati - la_stordita : RT @liottagio: Il mio grazie alla società per non aver preso il controllo di Casadei che tra pochi anni si giocherà il Pallone d'Oro con Pe… - Nando9687 : RT @liottagio: Il mio grazie alla società per non aver preso il controllo di Casadei che tra pochi anni si giocherà il Pallone d'Oro con Pe… - liottagio : Il mio grazie alla società per non aver preso il controllo di Casadei che tra pochi anni si giocherà il Pallone d'O… - Jair_SanzPer : @therifu @pibedale Gavi, pedri, fati -