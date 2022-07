Fedez, Vittoria dice per la prima volta “papà”, nel video tutta la felicità del rapper (Di lunedì 18 luglio 2022) Una giornata sicuramente tanto emozionante per Fedez quella di ieri, domenica 17 luglio 2022. La piccolina di casa, Vittoria, pare che per la prima volta abbia chiamato Fedez papà. Giornata di grande emozione quella appena trascorsa per Fedez, il noto rapper Milanese il quale è solito condividere gran parte della sua quotidianità con il grande seguito di fan che ha sui social network. Non è di certo una novità il fatto che il rapper abbia condiviso alcuni momenti trascorsi insieme alla sua famiglia pubblicarlo alcuni video e Instagram Stories direttamente sul suo profilo Instagram. Ebbene, sembra proprio che nella giornata di ieri domenica 17 luglio Fedez abbia vissuto una grande emozione proprio in ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 18 luglio 2022) Una giornata sicuramente tanto emozionante perquella di ieri, domenica 17 luglio 2022. La piccolina di casa,, pare che per laabbia chiamato. Giornata di grande emozione quella appena trascorsa per, il notoMilanese il quale è solito condividere gran parte della sua quotidianità con il grande seguito di fan che ha sui social network. Non è di certo una novità il fatto che ilabbia condiviso alcuni momenti trascorsi insieme alla sua famiglia pubblicarlo alcunie Instagram Stories direttamente sul suo profilo Instagram. Ebbene, sembra proprio che nella giornata di ieri domenica 17 luglioabbia vissuto una grande emozione proprio in ...

Pubblicità

JustStephany_ : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - nicojixx1 : RT @believeinmusic_: vi prego non fate mai smettere fedez di fare dirette mattutine perchè ieri ci siamo visti leone dire a vittoria che “m… - payneechocolate : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - befvibes : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… - kateOtaku2102 : RT @portamivialou: VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE… -