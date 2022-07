Fedez | l’attesissimo momento gli toglie il fiato | accade tutto in diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 18 luglio 2022) Dolcissima sorpresa per il rapper: indavanti ai followerun piccolo miracolo in famiglia. il cantante(fonte youtube)Non ci si annoia mai in casa Ferragnez: dopo il recente annuncio dell’ingaggio di Chiara nel prossimo Festival di Sanremo, nelle ultime ore le rete sta investendo il marito di nuova attenzione., d’altro canto, è inoltre reduce da una polemica fresca fresca a colpi di bordate sui social.è cominciato con uno scatto apparentemente innocuo: il rapper si era fatto immortalare con lo steward più famoso del, assurto alla gloria in rete grazie alla sua mimica facciale durante un concerto trap. La giornalista Selvaggia Lucarelli, da anni avversa ai Ferragnez, l’aveva accusato di “trasformare in contenuto ogni ...