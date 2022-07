Dybala alla Roma è la più grande sconfitta di questo Napoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Gli addii di Insigne, Koulibaly, Mertens ed Ospina, il mancato rinnovo (almeno per ora) di Fabian Ruiz, il presidente De Laurentiis invisibile in quel di Dimaro, questi sono solo alcuni dei temi di cui si dovrebbe approfondire la gravità. Il 18 luglio 2022 il Napoli targato De Laurentiis ha subito una delle sconfitte più grandi di sempre e paradossalmente non è arrivata sul terreno di gioco. Non prendere Dybala da svincolato è un segnale fortissimo che non deve passare assolutamente inosservato. Il fatto che l’argentino abbia scelto la Roma non può essere superato con superficialità. Il Napoli inizialmente offriva più soldi all’ex Juve e nonostante questo, la Joya ha scelto comunque i colori giallorossi. C’è un motivo? Senza alcun dubbio! Dybala Roma: perché ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Gli addii di Insigne, Koulibaly, Mertens ed Ospina, il mancato rinnovo (almeno per ora) di Fabian Ruiz, il presidente De Laurentiis invisibile in quel di Dimaro, questi sono solo alcuni dei temi di cui si dovrebbe approfondire la gravità. Il 18 luglio 2022 iltargato De Laurentiis ha subito una delle sconfitte più grandi di sempre e paradossalmente non è arrivata sul terreno di gioco. Non prendereda svincolato è un segnale fortissimo che non deve passare assolutamente inosservato. Il fatto che l’argentino abbia scelto lanon può essere superato con superficialità. Ilinizialmente offriva più soldi all’ex Juve e nonostante, la Joya ha scelto comunque i colori giallorossi. C’è un motivo? Senza alcun dubbio!: perché ...

