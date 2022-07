Differenziata, via le campane del vetro a Salerno: la prima novità (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stata rimossa questa mattina alle 9:30, in via Roma, la prima campana di vetro che simbolicamente rappresenta tutti gli analoghi contenitori che non verranno più usati per la raccolta Differenziata del vetro. È una delle principali novità contenute dal nuovo piano per la raccolta Differenziata che ufficialmente parte oggi. Il sindaco Vincenzo Napoli ha incontrato i giornalisti per ribadire i punti salienti del programma che mira ad incrementare le percentuali di smaltimento e riciclo dei materiali. Si parte proprio dal vetro, perché troppo spesso le campane sono state trasformate in discariche a cielo aperto. Ora bottiglie ed altri contenitori potranno essere smaltiti direttamente a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stata rimossa questa mattina alle 9:30, in via Roma, lacampana diche simbolicamente rappresenta tutti gli analoghi contenitori che non verranno più usati per la raccoltadel. È una delle principalicontenute dal nuovo piano per la raccoltache ufficialmente parte oggi. Il sindaco Vincenzo Napoli ha incontrato i giornalisti per ribadire i punti salienti del programma che mira ad incrementare le percentuali di smaltimento e riciclo dei materiali. Si parte proprio dal, perché troppo spesso lesono state trasformate in discariche a cielo aperto. Ora bottiglie ed altri contenitori potranno essere smaltiti direttamente a ...

