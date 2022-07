Cosa è successo ai 27 bambini finiti in ospedale dopo aver cenato

(Di lunedì 18 luglio 2022) Sono in corso le indagini sull'intossicazione avvenuta sabato sera a Puegnago sul Garda, nel Bresciano, dove 27e ragazzini si sono sentiti malecena. Sono stati trasportati tutti in, per accertamenti, con 8 ambulanze...

Pubblicità

Inter : Cosa è successo ad Appiano nel giorno dopo #InterMonaco? Dai un'occhiata qui ???? #ForzaInter - rusembitaly : ?? Abbiamo prestato attenzione a un altro falso dei media ucraini e occidentali sugli eventi di #ChasivYar. Cosa è… - mecna : Non importa cosa fai, basta che abbia successo. - gsb__19 : RT @EIGHTSVOICE: ora vi racconto cosa è successo l’unica volta che ho commesso il grave errore di stringere la mano a uno sconosciuto per l… - TSOWrestling : Ecco cosa è successo durante #GCWB2TB #TSOW // #TSOS -

Corriere Milano

... cioè con i 5Stelle dentro, come se non fosseniente e si potesse andare avanti come prima ... ha "toccato le corde giuste, smosso la coscienza di Draghi e lo sta facendo pensare a, ...Se di questa crisi non riusciamo a capire le radici, la dimensione, e di conseguenza la ramificazione, non avremo né una idea di, né tantomeno di come uscirne. Mario Draghi pur ... Incidente in A7, cosa è successo: la sosta in corsia di emergenza, l’inversione a U, i km contromano e lo... Dalla conferma dell'attuale esecutivo, al Draghi bis con rimpasto, fino alla scelta di andare a elezioni anticipate. Tutte le ipotesi in vista di una giornata decisiva ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...