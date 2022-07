Calo del desiderio | «Da quando sono rimasta incinta non ho più rapporti sessuali»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 luglio 2022) Avrà risposto a questa domanda milioni di volte e per questo mi scuso. Purtroppo lei cose finché non ti capitano sulla pelle non le riconosci, non le capisci ma soprattutto non ne senti la gravità. E’ successo anche a me, ora tocca a me chiedere aiuto a lei. Mi chiamo Federica ho 31 anni ed un bambino di tre. Danon ho più. Non mi interessano, non li cerco. Non è chesazia dell’amore di mio figlio, come mi dice spesso mia sorella. Nesicura, ma non saprei dire cos’è e perché. Vivo come sospesa tra mille incombenze e preoccupazioni. Non lavoro più daè nato lui e vorrei tornare a lavorare, passo ancora molte notti sveglia perché lui chiama almeno un paio di volte. Preciso ...