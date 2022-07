Caldo record | oggi 5 città da bollino rosso e da mercoledì peggiora

Pubblicità

ignaziocorrao : ??Il Portogallo ha appena raggiunto i 47.0°C a #Pinhão. ?????? Se confermato, questo sarà il giorno di luglio più cald… - Agenzia_Ansa : È salito ad almeno 84 il bilancio delle morti attribuibili a eccesso di temperature in Spagna. Si sono registrate t… - rizzello700 : RT @ultimenotizie: Nuova ondata di caldo eccezionale, con l'inizio della settimana l'anticiclone africano diventerà sempre più forte tanto… - umbriaOn : L'#Umbria si prepara a superare i 40°: «#Caldo #record da 212 anni» - qnazionale : Meteo infernale da giovedì, quando potrebbe finire il caldo record -

"Tutti i ghiacciai a rischio fusione" Ricerca sospese,. Le operazioni di ricerca sono quindi forzatamente ferme, troppo pericoloso recarsi sul posto per la formazione del nuovo seracco, ...Ondata diin Inghilterra: i britannici affollano la spiaggia di Brighton durante il fine settimana per rinfrescarsi, mentre si preparano per le temperature insolitamente elevate previste per lunedi'...Ondata di caldo record in Inghilterra: i britannici affollano la spiaggia di Brighton durante il fine settimana per rinfrescarsi, mentre si ...A terra è stato spesso impossibile operare per le temperature altissime causate dal caldo africano e dai fuochi. Finora, più di 1.000 morti sono state attribuite all’ondata di caldo in Portogallo e Sp ...