Bremer tra Inter e Juve: sul piatto una fetta di Scudetto (Di lunedì 18 luglio 2022) Sarà un lunedì determinante per chiarire il futuro di Gleison Bremer: la Juve tenta il sorpasso all’Inter per assicurarsi il brasiliano In quale squadra giocherà Gleison Bremer nella prossima stagione di Serie A? La domanda che mezza Italia si pone troverà con ogni probabilità risposta nella giornata di un tranquillo lunedì di metà luglio. Dopo mesi di patti e abboccamenti è infatti in calendario il fondamentale incontro tra Inter e Torino per provare a chiudere un’operazione impostata da parecchio tempo, ma mai conclusa nei dettagli. Il gradimento del miglior difensore del passato campionato c’è da settimane, ma il dilatarsi delle tempistiche hanno finito per mettere in dubbio una parola e un accordo che quasi davamo per scontati. E così la Juve, ceduto ormai di fatto De Ligt ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Sarà un lunedì determinante per chiarire il futuro di Gleison: latenta il sorpasso all’per assicurarsi il brasiliano In quale squadra giocherà Gleisonnella prossima stagione di Serie A? La domanda che mezza Italia si pone troverà con ogni probabilità risposta nella giornata di un tranquillo lunedì di metà luglio. Dopo mesi di patti e abboccamenti è infatti in calendario il fondamentale incontro trae Torino per provare a chiudere un’operazione impostata da parecchio tempo, ma mai conclusa nei dettagli. Il gradimento del miglior difensore del passato campionato c’è da settimane, ma il dilatarsi delle tempistiche hanno finito per mettere in dubbio una parola e un accordo che quasi davamo per scontati. E così la, ceduto ormai di fatto De Ligt ...

FBiasin : L’appuntamento di domani tra dirigenza dell’#Inter e quella del #Torino per #Bremer è confermato e - inutile aggiun… - AlfredoPedulla : #Bremer-#Inter 30 milioni, eventuali bonus, carte pronte tra lunedì e martedì ????da dicembre così.Sarà esaudita la sua volontà. Presto ?? - capuanogio : Oggi il primo incontro tra #Inter e #Torino per #Bremer ma per #Marotta non sarà facile. I nerazzurri partono da 30… - pccpla : RT @capuanogio: Oggi il primo incontro tra #Inter e #Torino per #Bremer ma per #Marotta non sarà facile. I nerazzurri partono da 30 più bon… - LeviAck8_ : RT @capuanogio: Oggi il primo incontro tra #Inter e #Torino per #Bremer ma per #Marotta non sarà facile. I nerazzurri partono da 30 più bon… -