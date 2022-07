Antonella Fiordelisi nel cast del Grande Fratello Vip

(Di lunedì 18 luglio 2022)alla fine ce l’ha fatta ed entrerà ufficialmente nella casa delVip. Dopo l’iniziale indizio di Alfonso Signorini (“Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”); è arrivata la conferma da parte di ThePipol. “Dopo anni di provini e di ‘no’, questa sarà la volta nuova peral GF Vip. Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato: è tutto vero. Una curiosità… Chissà se laha ‘rivisto’ in questo ultimo periodo le sue posizioni ‘No Vax’!”.si aggiunge così alla già lunga lista di vip “emergenti” che tenteranno la carta delVip per affermarsi. Oltre lei ...

Pronti a varcare la famosa porta rossa ci sono: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, uno tra Ciro Ferrara e Diego Armando Maradona e una trae ...GF Vip 7, Alfonso Signorini annuncia il sesto concorrente: l'indizio social non lascia spazio a dubbi. Argomenti trattati GF Vip 7: annunciato il sesto concorrenteo Marina Fiordaliso Quando inizia il GF Vip 7 Alfonso Signorini ha ufficializzato il sesto concorrente del GF Vip 7 , in partenza a settembre. Il conduttore, come ormai fa da ... Gianluca, fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Lo ha lasciato per andare al GF VIP L'influencer e schermitrice nel cast del noto reality show "Questa sarà la volta nuova" Continuano a circolare le indiscrezioni sulla nuova edizione del ...