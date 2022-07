Acquedotti colabrodo: intelligenza artificiale contro le perdite (Di lunedì 18 luglio 2022) Crisi idriche e siccità: per affrontarle e gestirle in modo efficiente viene in aiuto l'intelligenza artificiale. Sono già pronte e potenzialmente disponibili soluzioni che permettono per esempio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Crisi idriche e siccità: per affrontarle e gestirle in modo efficiente viene in aiuto l'. Sono già pronte e potenzialmente disponibili soluzioni che permettono per esempio di ...

Pubblicità

mariotancredi6 : RT @robdeciechi: Se venissero monitorati gli acquedotti 'colabrodo', potremmo ridurre in modo considerevole il consumo d'acqua. Nel 2020 se… - GranataElena : RT @robdeciechi: Se venissero monitorati gli acquedotti 'colabrodo', potremmo ridurre in modo considerevole il consumo d'acqua. Nel 2020 se… - robdeciechi : Se venissero monitorati gli acquedotti 'colabrodo', potremmo ridurre in modo considerevole il consumo d'acqua. Nel… - n3ssuno87 : @matteosalvinimi Ma rifare le tubature degli acquedotti colabrodo e implementarli con turbine no? investire nelle r… - AndreaNoril : @gennaromigliore attendiamo con ansia: inflazione 9% salari al palo da 15 anni disoccupazione criminalità aziende c… -