Wta Palermo 2022 | il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Palermo 2022, torneo italiano sulla terra rossa. L'azzurra Martina Trevisan guida il seeding, seguita dalla kazaka Putintseva e dalla cinese Zhang. Presenti altre cinque tenniste italiane, ovvero Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e le tre wild card Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Lucrezia Stefanini. Il prize money totale dell'evento in questione corrisponde a 203mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta.

