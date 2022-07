Un motociclista è morto in uno scontro con un camion, indagato l'autista del Tir (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Un camionista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce è indagato per omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suo carico dopo la morte di Alessandro Quarta, imprenditore di 39 anni di Monteroni di Lecce, che a bordo della sua moto sabato mattina si è schiantato contro il rimorchio del tir dell'indagato. Il 39enne è deceduto sul colpo. Stando alla ricostruzione della dinamica affidata ai carabinieri, il camionista si sarebbe immesso sulla strada teatro dello scontro da una via laterale mentre sopraggiungeva la moto. La vittima avrebbe tentato di evitare il mezzo pesante senza pero' riuscirci. L'indagine e' coordinata dal pubblico ministero Alessandro Prontera. Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Unista di 57 anni di Carmiano in provincia di Lecce èper omicidio stradale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo a suo carico dopo la morte di Alessandro Quarta, imprenditore di 39 anni di Monteroni di Lecce, che a bordo della sua moto sabato mattina si è schiantato contro il rimorchio del tir dell'. Il 39enne è deceduto sul colpo. Stando alla ricostruzione della dinamica affidata ai carabinieri, ilista si sarebbe immesso sulla strada teatro delloda una via laterale mentre sopraggiungeva la moto. La vittima avrebbe tentato di evitare il mezzo pesante senza pero' riuscirci. L'indagine e' coordinata dal pubblico ministero Alessandro Prontera.

