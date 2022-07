Sul CorSport la rivoluzione Lazio: 14 rinforzi in un anno per accontentare Sarri, che finalmente sorride (Di domenica 17 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport la rivoluzione della Lazio. Una rivoluzione voluta da Maurizio Sarri, che il presidente Lotito ha accontentato in due anni. “La Lazio è stata smantellata e ricostruita, erano i patti che Lotito e Tare avevano siglato con Mau nel giugno 2021 e che oggi possono dire di aver mantenuto”. “E’ stata una rivoluzione radicale che ha portato allo sradicamento di un modulo (il 3-5-2) e di una mentalità”. Per un anno Sarri ha lavorato per dare il via al nuovo corso. Si è man mano ricreduto su alcuni giocatori e ha dato alla Lazio una forma “Sarriana”, scrive il quotidiano. “Alla squadra, nei discorsi di principio, ha ribadito che «ogni volta che indossate la maglia si gioca per vincere, contro qualsiasi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport ladella. Unavoluta da Maurizio, che il presidente Lotito ha accontentato in due anni. “Laè stata smantellata e ricostruita, erano i patti che Lotito e Tare avevano siglato con Mau nel giugno 2021 e che oggi possono dire di aver mantenuto”. “E’ stata unaradicale che ha portato allo sradicamento di un modulo (il 3-5-2) e di una mentalità”. Per unha lavorato per dare il via al nuovo corso. Si è man mano ricreduto su alcuni giocatori e ha dato allauna forma “ana”, scrive il quotidiano. “Alla squadra, nei discorsi di principio, ha ribadito che «ogni volta che indossate la maglia si gioca per vincere, contro qualsiasi ...

