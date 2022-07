Sos per 3 pini a Piano di Sorrento, Wwf contro un condominio (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPiano di Sorrento (Na) – Come scongiurare l’abbattimento di tre maestosi pini all’interno del condominio “Parco Corsicato” a Piano di Sorrento? E’ quello per cui si sta battendo il responsabile del Wwf Terre del Tirreno. Da un lato c’è il condominio e le autorità amministrative competenti che, sulla base di una perizia agronomica e del silenzio-assenso della Soprintendenza, hanno autorizzato l’abbattimento degli alberi. Dall’altra il Wwf che ritiene gli alberi in salute e quindi non da sradicare. Tra l’altro, al loro posto si vogliono installare tre piante non autoctone di Tuja, sebbene il regolamento del comune di Piano di Sorrento per la tutela del patrimonio arboreo imponga l’impianto di essenze ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi(Na) – Come scongiurare l’abbattimento di tre maestosiall’interno del“Parco Corsicato” adi? E’ quello per cui si sta battendo il responsabile del Wwf Terre del Tirreno. Da un lato c’è ile le autorità amministrative competenti che, sulla base di una perizia agronomica e del silenzio-assenso della Soprintendenza, hanno autorizzato l’abbattimento degli alberi. Dall’altra il Wwf che ritiene gli alberi in salute e quindi non da sradicare. Tra l’altro, al loro posto si vogliono installare tre piante non autoctone di Tuja, sebbene il regolamento del comune didiper la tutela del patrimonio arboreo imponga l’impianto di essenze ...

