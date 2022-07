Sky – Dybala la decisione: il Napoli offre più della Roma, Inter tagliata fuori (Di domenica 17 luglio 2022) Paulo Dybala ha deciso di non attendere più l’Inter e secondo Sky il giocatore viene seguito solo da Napoli e Roma. Al momento sono le sole due squadre ad aver avuto contatti costanti con il giocatore argentino che è svincolato. Negli ultimi giorni prima il Napoli e poi la Roma ha contattato il suo agente, con la stampa Romana che fa sapere che oggi ci sarà un ulteriore contatto tra Antun e la dirigenza giallorossa. Insomma è arrivato il momento della decisione per Paulo Dybala, sedotto e abbandonato da Marotta. A meno di un mese dall’avvio del campionato l’argentino ha capito di non poter attendere oltre, anche perché si sta allenando, ma farlo da solo e non disputare amichevoli, non è proprio come fare un ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 luglio 2022) Pauloha deciso di non attendere più l’e secondo Sky il giocatore viene seguito solo da. Al momento sono le sole due squadre ad aver avuto contatti costanti con il giocatore argentino che è svincolato. Negli ultimi giorni prima ile poi laha contattato il suo agente, con la stampana che fa sapere che oggi ci sarà un ulteriore contatto tra Antun e la dirigenza giallorossa. Insomma è arrivato il momentoper Paulo, sedotto e abbandonato da Marotta. A meno di un mese dall’avvio del campionato l’argentino ha capito di non poter attendere oltre, anche perché si sta allenando, ma farlo da solo e non disputare amichevoli, non è proprio come fare un ...

