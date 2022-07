Scatolette del tonno: 20 idee per riciclarle in modo intelligente ed insolito! (Di domenica 17 luglio 2022) Tante idee su come riciclare le Scatolette di tonno, piccole e versatili, infatti si prestano a moltissime creazioni. Stavolta vi lascio veramente una carrellata di idee stupefacente. Pensavate che queste piccole Scatolette non servissero a niente? E invece il più delle volte basta veramente molto poco… solo un po’ di fantasia Un simpatico orologio Porta penne e articoli di cancelleria Utilissima la versione stampi da cucina per poter fare dei piccoli sformati Degli utilissimi mini contenitori 4.Porta candele da parete Porta piantine Fantastici questi porta piantine, semplicemente rivestite con della carta regalo Porta gioie o porta sapone Se amate il cucito ecco un pratico punta spilli Troverete il tutorial per realizzare un puntaspilli a poltroncina cliccando QUI Pratica scatolina porta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 17 luglio 2022) Tantesu come riciclare ledi, piccole e versatili, infatti si prestano a moltissime creazioni. Stavolta vi lascio veramente una carrellata distupefacente. Pensavate che queste piccolenon servissero a niente? E invece il più delle volte basta veramente molto poco… solo un po’ di fantasia Un simpatico orologio Porta penne e articoli di cancelleria Utilissima la versione stampi da cucina per poter fare dei piccoli sformati Degli utilissimi mini contenitori 4.Porta candele da parete Porta piantine Fantastici questi porta piantine, semplicemente rivestite con della carta regalo Porta gioie o porta sapone Se amate il cucito ecco un pratico punta spilli Troverete il tutorial per realizzare un puntaspilli a poltroncina cliccando QUI Pratica scatolina porta ...

Pubblicità

angelmu42 : @ilaborletti @pdnetwork Forse pensano che Conte controlli ancora gli ex elettori del M5S. Penso che sarebbe più opp… - LIOTRO561 : @AndreaBitetto Votateli. Hanno aperto i palazzi del potere come scatolette di tonno, ma per mangiarselo, sconfitto… - FuscoRfusco : @AzzurraBarbuto lo Statista di Pomigliano Padre del no al Pd , mai con Bibbiano, mai con la Lega , delle Scatolette… - NariAmedeo : @Napalm51 Io butto le batterie nell'umido e nei fiumi mi sono talmente rotto i coglioni veramente che metto le scat… - Marcella_IsBack : @FelipeKarmelo Vogliamo parlare del 'non mi posso permettere un figlio',poi hanno settordicimila cani e gatti da sf… -