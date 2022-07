Rogers Waters furioso | “Sono molto più importante di quanto loro potranno mai diventare | nonostante i miliardi di streaming”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) A Rogervorremmo fare una domanda: c’era bisogno di sottolinearlo, e con questi toni? No. Ma vediamo cosa ha fatto arrabbiare stavolta il leader dei Pink Floyd. Canada. I giornali danno più spazio ai live di The Weeknd che ai suoi. Appena gli capita l’occasione, in questo caso un’intervista con The Globe and Mail,si incazz* prima di tutto con il giornalista che aha di fronte (anche lui tra quelli che non avevano dato spazio al suo live) e poi tuona: “Non ho idea di cosa o chi sia The Weeknd perché non ascolto molta musica. Mi hanno detto che è un artista affermato. Bene, buon per lui. Non ho niente contro di lui. Ma non sarebbe stato possibile recensire una volta il suo concerto e una volta uno dei miei due show? Non è un attacco personale. Dico solo che sembra strano”. Da lì a dire la sua anche su Drake, che è nato a Toronto, è un ...