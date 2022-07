Mostra BMW per i 50 anni della sigla M

(Di domenica 17 luglio 2022) Proseguono le celebrazioni per i 50Serie MBMW, quella dedicata ai modelli ad alte prestazioni. L’azienda tedesca di recente ha dedicato unaBMW a queste mitice vetture, organizzata nel museosocietà stessa a Monaco di Baviera. Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic, ha spiegato alla stampa: “Non si

Pubblicità

la Repubblica

Il confronto anno su announa crescita del 125% delle consegne, che nei primi sei mesi del ...il prossimo anno con l'obiettivo di rivaleggiare con crossover sportivi del calibro diiX e ...... ma ci saranno anche l'ottimo pesarese Gabriele Giardini su MINI, Antonio Torre su Renault e le... Il messinese del team Phoenix Salvatore Venutisempre più affiatamento con le salite al ... Bmw M, 50 anni di storia in una mostra Le foto del nuovo modello provegono dall'India. Il motore è il monocilindrico LC 4V da 312,12 cc da 34 cv a 9.700 giri/min e 27,3 Nm di coppia a 7.700 giri/min ...La BMW M2 2023 non debutterà fino ad ottobre, il che significa che la casa automobilistica tedesca ha ancora diversi mesi per completare il suo sviluppo. Un’ulteriore conferma arriva da un nuovo video ...