Morata, Allegri in pressing sulla Juve: la trattativa (Di domenica 17 luglio 2022) TORINO - Se sarà, sarà al fotofinish. Morata , pressing al Max. Allegri non ha perso le speranze, anzi vuole fortemente riportare in bianconero Alvaro, rientrato all'Atletico Madrid dopo il mancato ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 luglio 2022) TORINO - Se sarà, sarà al fotofinish.al Max.non ha perso le speranze, anzi vuole fortemente riportare in bianconero Alvaro, rientrato all'Atletico Madrid dopo il mancato ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, #Allegri vota #Morata per l'attacco. Se dovesse partire #DeLigt, piacciono Pau Torres… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juve, #Allegri vuole #Morata Si prepara l'offerta per l'Atletico Madrid #SkySport #SkyCalciomercato - DavideGamberin1 : @BFC19091 @ValePieraccini allegri vuole morata - sportli26181512 : #Morata, #Allegri in pressing sulla Juve: la trattativa: Il tecnico non ha perso le speranze e vuole riportare in b… - virtuos1968 : @forumJuventus Che grande tattica... la stessa che ci ha fatto perdere prima KK e poi Bremer... che grande tattica.… -