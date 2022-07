Monza | ruba auto a un anziano e investe un uomo in bici Poi scopre che è suo padre | arrestato un 28enne

Pubblicità

repubblica : Monza, ruba un'auto e investe un ciclista: poi scopre che è suo padre. Arrestato un 28enne - francescacuore6 : Ma tu pensa un po’ - VikyBorgomeo : RT @repubblica: Monza, ruba un'auto e investe un ciclista: poi scopre che è suo padre. Arrestato un 28enne - infoitinterno : Monza, ruba un'auto e investe un ciclista: poi scopre che è suo padre. Arrestato un 28enne - calalaruta : Il Karma ?. Monza, ruba un'auto e investe un ciclista: poi scopre che è suo padre. Arrestato un 28enne… -

Il ragazzo era senza patente. Non ha voluto spiegare il motivo del suo folle ...Ecco cosa sappiamo del 28enne che ha rubato un'automobile ae ha investito, mentre tentava di allontanarsi, il padre in bicicletta .un'auto ad Albiate da un 82enne: investe un passante ...Ruba un auto ad un anziano e nella fuga investe il padre che passava di lì in bicicletta. Il giovane non ha spiegato il perchè del gesto.Il ferito é stato poi soccorso e portato in ospedale con gravi ferite e una prognosi di circa 30 giorni. É stato arrestato per rapina aggravata, oltre ad essere indagato anche per omissione di soccors ...