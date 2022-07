Matteo Ranieri | bruttissima disavventura | “Non ce la faccio più”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 17 luglio 2022)ha rivelato al pubblico come sta davvero e nelle scorse ore ha pubblicato alcune stories molto particolari. Scopriamo che cosa ha detto. L’ex tronista è stato colpito da un malore e si è voluto aprire e sfogare con il pubblico che lo segue con affetto, soprattutto da quando ha partecipato a Uomini e Donne.-Altranotizia-(Fonte: Google)ha svelato di non essere stato così male da tanto tempo e ha cercato conforto nel pubblico che segue il suo profilo Instagram., come ha reagito alla malattia Il tronistaè diventato famoso dopo essere sceso dalle scale degli studi di canale Cinque per corteggiare Sophie Codegoni, la ex tronista ed ...